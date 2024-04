FC Bayern - Thomas Müller reagiert mit Ironie auf Frage nach Zwist zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß: "Ist mir scheißegal"

Am Freitag machten Hoeneß-Zitate von der FAZ die Runde, in denen Bayerns Ehrenpräsident Tuchel unter anderem vorwarf, nicht nachhaltig mit jungen Spielern arbeiten zu wollen. Tuchel nahm die Kritik persönlich und reagierte mit Unverständnis: "Das ist natürlich so meilenweit an der Realität vorbei, dass es schon fast gar kein... Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll", sagte der Noch-Bayern-Coach bei Sky.

Nach dem Dreier gegen Frankfurt wurde indes auch FCB-Sportvorstand Max Eberl auf die Causa Tuchel vs. Hoeneß angesprochen und reagierte diplomatisch. "Zwei Männer, die im Fußball Großes geleistet haben, haben etwas gesagt. Dementsprechend ist es mein Job, die Sache zu regulieren und dem Uli zu sagen, dass alles läuft", so Eberl bei Sky.