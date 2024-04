Talent des FC Bayern München schiebt Frust und kritisiert Trainer: "Ich bin genervt"

FC Bayern: Bruckner bereut Leihe "ein bisschen"

Daher kann Bruckner das Ende des Leihgeschäfts kaum noch erwarten. "Ich kann mir nicht vorstellen in Hartberg zu bleiben. Ich möchte im Sommer wieder in einer Mannschaft sein, in der ich spiele", erklärte er.

Dennoch will er weiter Gas geben. "Ich versuche weiter das Bestmögliche zu geben und schaue, dass ich Spielminuten bekomme. Auch würde ich gerne noch mal von Anfang an spielen", sagte er und ergänzte: "Einerseits bereue ich es ein bisschen, andererseits kann ich viel mitnehmen für die Zukunft."

Nach Angaben der Abendzeitung will Bruckners Berater Stefan Drösser deshalb viel mit Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer sprechen, um die Zukunft seines Klienten zu klären. In München steht er noch bis 2025 unter Vertrag.