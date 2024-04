Lothar Matthäus wird als Trainer beim FC Bayern München ins Gespräch gebracht: "Sie würden so einem Mann folgen"

"Lothar hat seinen eigenen Kopf, der hat das Wissen, der hat eine Haltung und er lässt sich nicht reinquatschen. Er ist nicht steuerbar, was ich aber gut finde", erklärte Scholl. "Wenn man ihm vertraut, würde er es gut machen."

In den Medien wird Lothar Matthäus jedoch nicht als Kandidat für das Traineramt beim FC Bayern München genannt. Derzeit gilt der ehemalige Bayern-Coach Julian Nagelsmann als Topfavorit auf die Nachfolge seines eigenen Nachfolgers Thomas Tuchel. Alternativen sind laut Sky der Spanier Unai Emery (Aston Villa) und der Italiener Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion).

Wer am Ende die Nachfolge von Tuchel auch antritt, für die Bayern gilt es zunächst, die aktuelle Saison nach der sicher verlorenen Meisterschaft erfolgreich zu Ende zu bringen - vielleicht ja mit einem Erfolg in der Champions League. Dort wollen die Münchner das 2:2 aus dem Hinspiel gegen den FC Arsenal am Mittwoch in der heimischen Allianz Arena in einen Sieg umwandeln, um ins Halbfinale einzuziehen.