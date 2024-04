Hat sich Joshua Kimmich beim FC Bayern München negativ verändert? Legende äußert Verdacht: "Das ist acht Jahre her"

Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ungewiss

Eine Wandlung, die es unter Alonso womöglich nicht gegeben hätte. Der Spanier, der bis zu seiner Absage auch als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern im Gespräch war, sei aktuell "der beste Trainer" der Bundesliga.

"Er war ein Spitzenfußballer und schon auf dem Platz ein Stratege. Jetzt hat er bereits in seiner ersten kompletten Saison in Leverkusen eine Mannschaft mit Stil geformt, die verdient Deutscher Meister wird", ergänzte Lahm und betonte, dass Alonso die Qualitäten seiner einstigen Trainer vereinen würde: "Alle diese Trainer sind jetzt in der Bundesliga zu finden. Benitez, Mourinho, Guardiola: Sie alle sind in Alonso. Auf diese Weise gibt er seinen Spielern Vertrauen und Zuversicht."

Wer Kimmich künftig trainieren könnte, ist aus zwei verschiedenen Aspekten noch unklar.

Zum einen befinden sich die Bayern weiterhin auf der Suche nach einem neuen Coach - als Favorit gilt derzeit Ralf Rangnick - und zum anderen ist auch die Zukunft des 29-Jährigen noch offen.

Kimmich würde nach dieser Saison in sein letztes Vertragsjahr gehen. Eine Ausdehnung seines 2025 auslaufenden Arbeitspapiers macht er dem Vernehmen nach vor allem vom neuen FCB-Trainer abhängig. Zahlreiche europäische Topklubs sollen ihn auf dem Zettel haben.