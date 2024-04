Bei Transfer von Jonathan Tah: FC Bayern hat angeblich schon einen Verkaufskandidaten

Tah, der bei der Heim-EM im Sommer vermutlich in der Startelf von Gastgeber Deutschland stehen wird, spielt bereits seit 2015 in Leverkusen. In der laufenden Saison hat er bislang 40 Pflichtspiele für Bayer absolviert (sechs Tore, eine Vorlage). Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft kann man auch im DFB-Pokal und in der Europa League noch den Titel holen.