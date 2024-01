FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel heute im Liveticker

Stellt Tuchel seine Mannschaft nach der Pleite gegen Bremen um? Bei SPOX erfahrt Ihr es im Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier geht's zum Refresh der Seite.

FC Bayern München: PK mit Thomas Tuchel heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die Bayern kassierten am vergangenen Wochenende eine bittere 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen, weshalb der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen bei einem Spiel weniger auf sieben Punkte anstieg. Gegen die Eisernen muss im Kampf um den Titel also dringend ein Sieg her.

vor Beginn Die Partie hätte ursprünglich im Dezember stattgefunden, wurde aber wegen des Wintereinbruchs in München verschoben.

vor Beginn Ein Tag vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin beginnt die PK um 12.30 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des FC Bayern München mit Trainer Thomas Tuchel.