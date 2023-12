FC Bayern München - Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart: "Im Moment bin ich hier - wer weiß, wie lange?"

© getty

Tuchel über seine Reaktion auf die Ausfälle:

"Dass Konrad Laimer normalerweise auf der Rechtsverteidigerposition spielt, ist klar. Jeder möchte Spielminuten. Jetzt ist es umso wichtiger, wenn wir nicht so den Konkurrenzkampf haben, dass die intrinsische Motivation hoch ist. Im Old Trafford haben wir das gezeigt. Das muss am Sonntag unbedingt da sein. Wenn wir nicht mit dem gleichen Spirit das matchen, was Stuttgart in jedem Spiel in die Waagschale legt, werden wir nicht gewinnen."

Tuchel über das angebliche Interesse Irlands an Co-Trainer Anthony Barry:

"Das ist eine Ente. Ente, Ente, Ente. Können wir vergessen."

Tuchel über das Personal:

"Matthijs de Ligt war heute im Training. Harry Kane kränkelt ein bisschen. Wir hoffen, dass er morgen wieder trainiert. Jamal Musiala geht es gut. Serge Gnabry, Noussair Mazraoui und Kingsley Coman werden ausfallen."

Tuchel über Serhou Guirassy:

"Er ist sehr schnell, sehr dynamisch und eiskalt. Überperformance meine ich sehr positiv. Sie machen es in jedem Spiel sehr gut. Sie sind sehr aggressiv, läuferisch stark. Die beiden Stürmer sind wichtige Bestandteile ihres Spiels. Wir müssen mit dem gleichen Willen verteidigen wie im Old Trafford."

Tuchel über das Hoeneß-Familienduell und Sebastian Hoeneß als möglichen FCB-Trainer:

"Sie glauben jetzt nicht im Ernst, dass ich über meine eigene Nachfolge spekuliere? Im Moment bin ich hier - wer weiß, wie lang? Alles andere werde ich nicht entscheiden. Mit dem Familienduell habe ich nichts zu tun. Wir werden wie immer versuchen, so zu spielen, dass Uli glücklich ist. Wir wissen um die Bedeutung. Nach der Niederlage in der Liga wollen wir eine Reaktion zeigen. Es ist ein Spitzenspiel, sie machen es sehr gut."