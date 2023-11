FC Bayern München, News und Gerüchte: Christoph Freund spricht über Leroy Sané, Alphonso Davies und Joshua Kimmich - Verpflichtung von Kylian Mbappé nicht unmöglich?

Sportdirektor Christoph Freund spricht über Leroy Sané, Alphonso Davies und Joshua Kimmich. Ein Wechsel von Kylian Mbappé zum FC Bayern ist wohl nicht unmöglich. Und: Harry Kane hat offenbar eine spezielle Klausel in seinem Vertrag verankert, die ihn vor allem bei Scorerpunkten mit finanziellen Boni belohnt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Verpflichtung von Kylian Mbappé wohl nicht unmöglich Scherzhaft äußerte sich Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel zuletzt über einen möglichen Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappé zum deutschen Rekordmeister: "Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab", so der FCB-Coach, der allerdings sagte: "Ich denke nicht, dass das realistisch ist." Sport1 will allerdings nun erfahren haben, dass ein Wechsel des Franzosen zwar unrealistisch, aber nicht unmöglich sei. Sollte sich die Möglichkeit eines Transfers bieten, würde sich der FCB zumindest Gedanken machen. Mbappés Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft im kommenden Sommer aus. Ein Schnäppchen wäre der 24-Jährige dennoch nicht, in Paris verdient der Offensivspieler um die 100 Millionen Euro im Jahr. Das würde das Gehaltsgefüge des FC Bayern komplett sprengen, der deutsche Rekordmeister will die 25-Millionen-Euro-Grenze an jährlichem Salär laut Sport1 nicht durchbrechen. Sollte der FCB für Mbappé interessant werden, müsste er dementsprechend deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen.

© getty FC Bayern, News: Freund spricht über Sané, Davies und Kimmich Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund will Nationalspieler Leroy Sané langfristig an den Rekordmeister binden. "Er strotzt vor Energie. Das ist der beste Leroy Sane, den es bisher beim FC Bayern gab", sagte der Österreicher der Sport Bild: "Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen." Auch Sanés kanadischer Teamkollege Davies, Medienberichten zufolge stark umworben vom spanischen Topklub Real Madrid, soll in München bleiben. "Ja, selbstverständlich - und zwar möglichst langfristig. Er ist ein super Junge, der früh aus Kanada zum FC Bayern kam und eine tolle Entwicklung genommen hat. Er gibt uns mit seiner Dynamik und seinem Speed eine spezielle Note." Neben den Verträgen von Sane und Davies läuft auch das Arbeitspapier von Joshua Kimmich im Sommer 2025 aus - einen Termin für eine mögliche Verlängerung gibt es laut Freund aber noch nicht. "Auch bei ihm gibt es für mich keine Diskussion: Er ist seit neun Jahren im Klub, prägt den Verein mit seiner Art und Weise. Er ist ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern. 'Jo' ist ein absoluter Führungsspieler", sagte Freund.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Spezielle Klausel im Vertrag von Harry Kane Harry Kane unterzeichnete in diesem Sommer beim FC Bayern München einen Vertrag bis 2027, als er von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister wechselte. Der 30-Jährige hat nach Informationen der Sport Bild eine spezielle Klausel in seinem Arbeitspapier verankert, die den Engländer bei Toren abkassieren lässt. Dem Bericht nach verdient der Stürmer um die 24 Millionen Euro pro Jahr beim FCB, bei 40 Scorerpunkten soll Kane einen Bonus von 250.000 Euro bekommen. Der Superstar steht schon jetzt bei 28 Torbeteiligungen. Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sagte auf Nachfrage zu Sport Bild: "Das sind Vertragsdetails, zu denen wir natürlich keine Auskunft geben."

© (C)GettyImages Xabi Alonso. FC Bayern, News: Ballack sieht Alonso als FCB-Kandidaten Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack sieht in Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso langfristig auch einen möglichen Kandidaten für den Trainerjob bei Bayern München. "Wenn man so erfolgreich ist und sich seine Historie als Spieler anschaut, ist er mit Sicherheit irgendwann ein Kandidat für den besten Klub in Deutschland - aber auch für andere europäische Top-Vereine", sagte Ballack der Sport Bild. Ballacks Ex-Klub Leverkusen führt derzeit die Bundesliga-Tabelle an - vor den Bayern, für die der 47-Jährige ebenfalls gespielt hatte. "Ich hoffe auf eine anhaltende Topform von Bayer Leverkusen, damit der Meisterkampf spannend bleibt", sagte Ballack. Die Liga könne angesichts der Schwächen von Borussia Dortmund und RB Leipzig "froh sein, dass Leverkusen so stark spielt". Titelkandidat Nummer eins bleibe aber der Rekordmeister. "Die Bayern sind noch nicht in Topform - dennoch beträgt der Rückstand auf Leverkusen nur zwei Punkte. Für sie ist es Normalität, wenn der öffentliche Druck und die Erwartungshaltung groß sind. Mit diesen Faktoren werden die Leverkusener nun immer mehr konfrontiert, insbesondere von außen. Das kann nerven. Das sind weitere Prüfungen für sie", sagte Ballack.

© getty Jürgen Kohler wurde Weltmeister 1990 und Europameister 1996. FC Bayern, News: Jürgen Kohler adelt Harry Kane Jürgen Kohler (58) ist begeistert von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane (30). "Ich kannte ihn zwar aus England, ich wusste auch, dass er viele Tore in England gemacht hat - aber mich begeistert einfach sein Wesen, seine Bescheidenheit, seine Demut", sagte der Weltmeister von 1990 dem SID anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. "Und ich finde, das siehst du in jeden seiner Aktionen, auch wie der mit Gegenspielern umgeht, wie der mit seinen eigenen Mitspielern umgeht", schwärmte Kohler, einst bei Borussia Dortmund als "Fußball-Gott" gepriesen: "Das ist schon außergewöhnlich und da hat Bayern München natürlich einen Top-Athleten an Land gezogen." Mit 17 Toren in der Bundesliga hat Kane schon jetzt einmal häufiger getroffen als die Schützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku in der vergangenen Saison - in nur elf Spielen.