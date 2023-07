FC Bayern, News und Gerüchte: 80 Millionen Euro für Harry Kane? "Das wäre Diebstahl"

Harry Kanes Ex-Trainer hat sich zu einem möglichen Wechsel des Engländers zum FC Bayern geäußert. Uli Hoeneß' Bruder Dieter kann sich den Transfer jedenfalls gut vorstellen. Die News und Gerüchte zum FCB.

© imago images FC Bayern, News: 80 Millionen für Kane "wäre Diebstahl" Harry Kanes erster Jugendtrainer David Bricknell hat von seinem ehemaligen Schützling in den höchsten Tönen geschwärmt. "Harry kommt aus einer tollen Familie, war immer ein absolut liebenswerter Junge. Man wird keinen Schmutz über ihn finden, er ist ein toller Kerl, der jetzt eine tolle eigene Familie hat", sagte Bricknell der Sport Bild. Dass der englische Stürmer auch im Falle eines Wechsels zum FC Bayern Tore wie am Fließband schießen würde, steht für den 59-Jährigen außer Frage: "Sollte er wirklich kommen, kann ich euch versichern: Er wird auch in München Hunderte Tore schießen!" Kanes Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft 2024 aus. Als Ablöse stehen 80 Millionen Euro im Raum - für Bricknell wäre diese Summe ein schlechter Witz: "Wenn ich 80 Millionen Euro Ablöse lese - das wäre eigentlich Diebstahl für mich. Bei seinen Fähigkeiten sollte er eigentlich 200 Millionen kosten."

© getty FC Bayern, News: Modernisierungsarbeiten in der Allianz Arena In der Allianz Arena, Heimspielstätte des FC Bayern, laufen die Modernisierungsarbeiten auf Hochtouren. Unter anderem werden die Münchner in Zukunft nicht mehr auf einem Naturrasen, sondern einem sogenannten Hybridrasen kicken. "Es ist ein Teppich, auf dem bereits Kunststofffasern stehen. Dazwischen wird Naturgras angesät", sagte Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH: "Er vereint die Vorteile eines Naturrasens mit der Qualität eines Hybridrasens." Die Maßnahme wurde ergriffen, weil man in der vergangenen Saison mit der Rasenqualität nicht zufrieden gewesen sei. Allerdings wurde in der Allianz Arena schon einmal ein Hybridrasen verlegt, der ebenfalls nicht zur vollständigen Zufriedenheit beitrug. Doch nun setzen die "Rasenflüsterer" auf ein modernisiertes System. Außerdem wird derzeit der Mannschaftsbereich des FC Bayern in der Arena erweitert. Thomas Tuchel erhält einen neuen Trainer-Raum, seine Assistenztrainer neue Umkleiden. Dazu muss die beim Bau für 1860 München geplante zweite Heimkabine weichen. Die dritte Baustelle sind die Zuschauerränge. Die Ecken der Nordkurve werden in reine Stehplatzbereiche umgewandelt, die mittleren Blöcke der Kurve in reine Sitzplatzbereiche. In den Sitzplatzbereichen der Nordkurve wurde Platz für rund 1000 bisherige Stehplatz-Dauerkartenbesitzer geschaffen, die den Wunsch nach einem Sitzplatz geäußert hatten.

© Getty FC Bayern: Gerüchte um Sadio Mané nehmen Fahrt auf Die Gerüchte um einen Transfer von Sadio Mané nach Saudi-Arabien nehmen weiter Fahrt auf. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wirbt Al-Ahli aktuell intensiv um den Angreifer des FC Bayern. Romano zufolge bemüht sich der Klub seit einigen Tagen um Mané, das Ziel des Vereins aus Dschidda sei es, den Nationalspieler des Senegal mit seinem langjährigen Liverpool-Kameraden Roberto Firmino wiederzuvereinen. Beide stürmten von 2016 bis 2022 gemeinsam erfolgreich für die Reds, Firmino wechselte am Dienstag ablösefrei zu Al-Ahli. Auch andere Vereine, zuletzt wurde auch Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr gehandelt, seien an Mané interessiert. Sie warten nun wohl auf ein Signal des Bayern-Stars, ob ein Wechsel in diesem Sommer möglich ist. Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2022 für 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach München. Dort enttäuschte er die hohen Erwartungen allerdings mit nur 7 Toren und 5 Assists in 25 Bundesligaspielen. Manés Vertrag läuft noch bis 2025. Der Flügelstürmer hatte in den vergangenen Tagen betont, er wolle in München bleiben. Ähnlich äußerte sich auch sein Berater Bacary Cissé. Dieser meinte bei 2sTV: "Was sicher ist, ist, dass er bei Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben. Er hat ein Jahr hinter sich und hat noch zwei. Stand jetzt bleibt er bei Bayern."

© getty FC Bayern München, News - Matthäus: FCB wird bei Harry Kane All In gehen Harry Kane ist weiterhin ein großes Thema rund um den FC Bayern. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist sich sicher, dass der deutsche Rekordmeister finanziell alles probieren wird, um den Stürmerstar von Tottenham Hotspur zu verpflichten. "Der Verein wird mindestens an die Grenze des Möglichen gehen und alles in die Waagschale werfen, was die Kasse hergibt", betonte Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Der frühere Bayern-Profi führte aus: "Wenn Kane beim FC Bayern landen sollte, schießt er 30, eher 35 Tore in der nächsten Saison. Die Bälle, die ihm sonst Heung-min Son aufgelegt hat, bekommt er dann von Musiala, Müller, Sane, Gnabry oder Coman."

© getty FC Bayern München: Dieter Hoeneß kann sich Verpflichtung von Harry Kane gut vorstellen Dieter Hoeneß, Bruder von Bayerns Ehrenpräsident Uli, glaubt, dass man bei den Münchenern trotz der hohen Ablösesumme dazu tendiert, Tottenhams Harry Kane zu verpflichten. "Eins steht außer Frage: Egal, worauf es am Ende hinausläuft, einen Topstürmer zu verpflichten, wird natürlich eine teure Angelegenheit. Aber: Ich glaube, die Bayern tendieren - aufgrund der Erfahrungen, die sie in der vergangenen Saison gemacht haben - jetzt eben auch dazu, auf Nummer sicher zu gehen", sagte Hoeneß im Interview mit t-online.de und führte aus: "Da würde Harry Kane sehr gut passen, wenn man eine Garantie haben will, dass es sofort klappt." Hoeneß betonte jedoch, dass Kane nicht Bayerns einzige Option auf der Suche nach einem neuen Neuner sei. "Aber es gibt ja noch ein paar andere Kandidaten, für die das ähnlich zutrifft. Es ist insgesamt einfach ein sehr schwieriger Markt. Es sind nur ganz wenige hervorragende Angreifer da. Es gibt deutlich mehr Angebote und interessierte Vereine, als überhaupt Topstürmer da sind. Und das macht die Angelegenheit schwierig."