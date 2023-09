FC Bayern München: Der erste DFB-Pokalsieg - und was er mit Konrad Laimer zu tun hat

1957 gewann der FC Bayern München erstmals den DFB-Pokal, obwohl die Mannschaft eigentlich gar nicht teilnehmen sollte. Mittelfeldspieler Kurt Sommerlatt gelang dabei etwas bis heute Einmaliges - doch Neuzugang Konrad Laimer könnte es ihm nun gleichtun.

Konrad Laimer könnte in dieser Saison DFB-Pokal-Geschichte schreiben und als zweiter Spieler überhaupt im dritten Jahr hintereinander die goldene Trophäe gewinnen. In den vergangenen beiden Spielzeiten triumphierte er mit RB Leipzig. Nach seinem ablösefreien Wechsel spielt der 26-jährige Österreicher nun beim Titelfavoriten FC Bayern. Am Dienstag starten die Münchner auswärts beim Drittligisten Preußen Münster in den Wettbewerb.

Ab der darauffolgenden Saison hieß der Wettbewerb Tschammer-Pokal. Benannt nach dem Initiator, Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten. Mit dem SK Rapid und First Vienna triumphierten in den Anfangsjahren kurioserweise zwei Klubs aus dem damals angeschlossenen Österreich, einmal setzte sich auch der TSV 1860 München durch.

Der FC Bayern erlebte nach dem Krieg schwere Zeiten. Befand sich der Klub des legendären Präsidenten Kurt Landauer im Zuge des ersten Meistertitels von 1932 eigentlich im Aufwind, litt er wegen seiner jüdischen Prägung anschließend ganz besonders unter der Nazi-Regentschaft. Nach Kriegsende dümpelten die Münchner in der Oberliga Süd zunächst im Mittelfeld umher, ehe sie sogar in die Zweitklassigkeit rutschten.

© getty 2018 erinnerte die Münchner Südkurve an die DFB-Pokalsieger von 1957.

DFB-Pokal 2023/24: FC Bayern steigt erst verspätet ein

Als der Linksaußen 2020 verstarb, meldete sich sogar Präsident Herbert Hainer zu Wort: "Mit Rudi Jobst verliert der FC Bayern einen Spieler, der ewig mit den Erfolgen der 50er-Jahre dieses Vereins verbunden sein wird. Die Bilder aus dem Schneetreiben aus Augsburg werden unseren Fans immer in Erinnerung bleiben."

Rekordmann Sommerlatt spielte das Finale im Mittelfeld durch und holte seinen dritten Titel, wofür er später als einer von nur 13 Pokal-Helden auf dem Walk of Fame am Olympiaplatz in Berlin verewigt wurde. Womöglich gehört dort auch bald Konrad Laimers Name hin.

Dessen persönliche Triple-Mission startet nun verspätet: Weil der FC Bayern am traditionell ersten DFB-Pokal-Wochenende im August den Supercup gegen Laimers Ex-Klub Leipzig bestritt (und 0:3 verlor), steigt der Rekordsieger erst diesen Dienstag in Münster in den Wettbewerb ein.