FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor Spiel gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Vor Beginn: Gibt es Veränderungen in der Startelf? Zweimal musste sich Thomas Müller mit der Reservistenrolle zufrieden geben, doch auch Offensivjuwel Jamal Musiala konnte zuletzt nur bedingt überzeugen. Eine Chance für den Routinier?

Vor Beginn: Außerdem: Wie reagiert die Mannschaft auf die Kritik von Joshua Kimmich, der nach dem Köln-Spiel den Siegeswillen der Bayern-Profis in Frage gestellt hat. "Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, aber über die erste Halbzeit müssen wir sicherlich reden. Was die Herangehensweise angeht, was unsere Bereitschaft und Einstellung angeht."

Vor Beginn: Baustellen gibt es einige: Unklar ist nach der Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic, wie der FC Bayern auf dieser Position in die Zukunft gehen will. Während sich die Interimslösung Tom Starke in Stellung für eine langfristige Beschäftigung bringt, kursieren Gerüchte um alte Nagelsmann-Vertraute.

Vor Beginn: Ab 13.30 Uhr spricht Nagelsmann über das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr), in dem der FCB den ersten Sieg des noch jungen Jahres einfahren will. In Leipzig und gegen Köln kam der Tabellenführer nicht über ein Remis hinaus.

FC Bayern: Presserunde mit Nagelsmann heute im Livestream

Wie gewohnt stellt der FC Bayern auch einen kostenlosen Livestream zur Medienrunde mit Nagelsmann bereit, den Ihr hier abrufen könnt. Im Nachgang steht das Pressegespräch zudem als Relive-Video bereit.

