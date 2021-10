FC Bayern: Teil von Hansi Flicks Abschiedsrede aufgetaucht

Ende Mai absolvierte Hansi Flick sein letztes Spiel auf der Trainerbank des FC Bayern, ehe er sich im Sommer der deutschen Nationalmannschaft anschloss. In der neuen Amazon-FCB-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" ist nun ein Teil der Rede veröffentlicht, die der 56-Jährige in der Kabine an seine Spieler richtete, um diese von seinem Abschied aus München zu unterrichten.

Besagte Szenen sollen sich nach dem 3:2-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg Mitte April zugetragen haben. Im Anschluss der Partie ging Flick zu seinen Spielern in die Kabine und informierte sie über seinen Entschluss, den deutschen Rekordmeister am Ende der Saison zu verlassen.

"Jungs, noch einmal: großen Respekt für eure Leistung und eure Mentalität. Ich wusste, dass es heute sehr eng werden würde, weil sie ein gutes Team waren. Es war einfach toll, auch wenn wir am Ende ein bisschen zittern mussten. Ich sage nichts Negatives, ich finde es einfach toll, dass wir hier gewonnen haben", resümierte der heutige Bundestrainer zunächst die abgelaufene Begegnung, um dann auf seinen Punkt zu sprechen zu kommen.

"Ich muss euch etwas sagen", fuhr Flick fort. "Ich glaube, wir haben ein sehr enges und gutes Verhältnis. Es ist eine unglaubliche Freude für mich, mit euch arbeiten zu können. Ihr habt eine verrückte Mentalität, die ich noch nie gesehen habe. Aber manchmal bin sogar ich, wie soll ich sagen, völlig erschöpft. Es ist mir wichtig, dass ihr es von mir erfahrt."

Der Rest der Rede ist noch nicht bekannt, vermutlich wird Flick die Spieler aber direkt im Anschluss dazu von seinen Absichten, den Verein im Sommer zu verlassen, unterrichtet haben.

Der 56-Jährige legte im Zuge einer Meinungsverschiedenheit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sein Amt beim deutschen Rekordmeister am Ende der Spielzeit 2020/21 nieder, seit dem vergangenen August ist Flick als Trainer der deutschen Nationalmannschaft tätig.