FC Bayern München: Serge Gnabry fällt nach Klub-WM verletzt aus

Klub-Weltmeister Bayern München muss vorerst auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der 25-Jährige hat sich im Finale des Kontinente-Turniers gegen Tigres UANL (1:0) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern.

Gnabry war am Donnerstagabend in der 64. Minute ausgewechselt worden. Wie lange er ausfällt, teilten die Münchner nicht mit. Ob Gnabry damit auch das Topspiel gegen Borussia Dortmund am 6. März verpassen wird, ist unklar.

Der deutsche Rekordmeister trifft am Montag (20.30 Uhr live auf DAZN) in der Bundesliga auf Arminia Bielefeld. Gegen den Aufsteiger muss Trainer Hansi Flick bereits auf Thomas Müller (Corona) verzichten.

Leon Goretzka und Javi Martinez könnten nach ihren positiven Corona-Tests ebenso zurückkehren wie Jerome Boateng, der aus privaten Gründen vorzeitig von der Klub-WM abgereist war.