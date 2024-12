Dank Joker Jonas Wind: Wolfsburg dreht Spiel gegen Mainz

Winds Einwechslung bringt Wolfsburg Schwung

Außer unkontrollierten Ballaktionen bot sich den 20.036 Fans zunächst wenig, ehe Mainz etwas anzog. Setzte Phillipp Mwene (10.) einen Kopfball noch drüber, fuhr der FSV kurz darauf nach Ballgewinn von Kaishu Sano einen blitzsauberen Konter über Jae-Sung Lee, der Nebel umsichtig bediente - der 22-Jährige vollstreckte eiskalt.

In dieser Phase ließen die Gäste den Ball gepflegter laufen. Nebel fand in der Mitte Burkardt (17.), der den Ball in bester Position jedoch nicht voll traf. Das rächte sich prompt: Mainz-Torwart Robin Zentner lenkte eine abgefälschte Hereingabe direkt vor Amouras Füße - der Ausgleich war Formsache.

Trotz des Wolfsburger Tores wirkte Mainz auch in der Folge zielstrebiger, Nadiem Amiri (28.) schoss einen Freistoß knapp daneben. Für den zweiten Mainzer Treffer brauchte es aber Burkardts Brust, der Stürmer drückte den Ball unorthodox über die Linie.

Nach der Pause brachte VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl Stürmer Wind - und Wolfsburg wurde gleich gefährlicher. Im freien Raum fand Tomas den eingerückten Kilian Fischer (52.), dessen Schuss zur Ecke gelenkt wurde. Beim nachfolgenden Standard prüfte Ridle Baku (53.) FSV-Schlussmann Zentner.

Die Gastgeber drückten nun. Einen Schuss von Tomas fälschte Andreas Hanche-Olsen ins eigene Tor ab. Ähnlich unglücklich wirkte Kamil Grabara, als er bei einer Bogenlampe Burkardts zu weit vor dem Tor stand, den Ball zunächst noch klärte, aber gegen Nebels Abstauber machtlos war. Wind schlug aber zurück - und wie.