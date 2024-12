Leipzig bestätigt Trendwende mit Sieg in Kiel

Trendwende bestätigt: RB Leipzig ist nach frustrierenden Wochen auch in der Bundesliga wieder in der Spur. Das Team der Sachsen setzte sich glanzlos mit 2:0 (1:0) beim weiter glücklosen Aufsteiger Holstein Kiel durch und rechtfertigte mit dem zweiten Pflichtspielsieg binnen einer Woche erneut das Vertrauen in Trainer Marco Rose.

Drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale brachte Benjamin Sesko den Champions-League-Teilnehmer RB vor 14.715 Zuschauern in Kiel in Führung. Der Slowene nahm es ab der Mittellinie quasi mit der gesamten Holstein-Defensive auf und verwerte den Abpraller seines Rechtsschusses selbst (27.). Andre Silva erhöhte in der umkämpften zweiten Hälfte per Elfmeter nach einem nur leichten Foul an Lois Openda (69.). Holstein hatte zuvor nach einem diskussionswürdigen Einsteigen von Leipzig-Keeper Peter Gulacsi keinen Strafstoß erhalten (48.).

Nach zuvor drei Niederlagen und nur einem Punkt aus den vergangenen vier Ligapartien untermauerten die Leipziger zumindest mit dem Ergebnis ihre Ansprüche auf eine Topplatzierung und bleiben auf einem Königsklassen-Platz. Kiel um Coach Marcel Rapp kommt dagegen trotz allen Einsatzes nicht von der Stelle und kann im Kampf um den Klassenerhalt angesichts von vier Niederlagen in Serie keine Argumente für sich sammeln.