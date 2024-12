VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Das Bundesliga Freitagsspiel heute im Liveticker

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Das Bundesliga Freitagsspiel jetzt im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Am Freitagabend erwartet die Zuschauer in Stuttgart das Duell zweier Tabellennachbarn. Die beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld der Liga trennt nur ein Punkt. Beide Mannschaften wollen in der Tabelle Boden gutmachen, um kurz vor der Winterpause den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten. Schon deshalb ist die Partie als echtes 'Sechs-Punkte-Spiel' zu betrachten. Die Eisernen könnten mit einem Sieg an den Schwaben vorbeiziehen. Dies werden die Jungs mit dem roten Brustring mit allen Mitteln verhindern wollen.

vor Beginn Die Partie in der Stuttgarter MHP-Arena wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin.