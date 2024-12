Es winkt die Champions League: Bundesligarivale soll ein Auge auf Paul Wanner vom FC Bayern geworfen haben

Eintracht Frankfurt meldet offenbar Interesse an Mittelfeldjuwel Paul Wanner an. Der 18-Jährige ist für die laufende Saison vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen, soll planmäßig im Sommer nach München zurückkehren.

Wie im Bild-Podcast 'Bayern Insider' berichtet wird, hat Frankfurt ein Auge auf Wanner geworfen. Sollten sich die Hessen für die Champions League qualifizieren, würde das ihre Chancen auf eine Verpflichtung des Youngsters sicherlich erhöhen. Und als Tabellenzweiter darf sich die SGE derzeit durchaus Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Königsklasse machen.

Nachdem er vergangene Saison an die SV Elversberg verliehen war und dort in der 2. Bundesliga wichtige Erfahrungen sammelte, macht Wanner aktuell den nächsten Schritt. In Heidenheim hat er sich auch eine Liga höher als Stammspieler etabliert.

Wanners Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2027. Ob er eine Perspektive an der Säbener Straße hat, könnte unter anderem auch davon abhängen, ob der FCB im kommenden Sommer Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verpflichtet. Sollte das der Fall sein, hätte Wanner auf seiner Position mit Wirtz und Jamal Musiala langfristig gesehen enorme Konkurrenz und könnte über einen festen Abschied aus München nachdenken.

Dem Vernehmen nach ist daher statt eines dritten Leihgeschäfts auch ein Verkauf Wanners zumindest nicht ausgeschlossen. Möglicherweise mit Rückkaufoption.