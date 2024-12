Nuri Sahin muss beim BVB nach neuen Verletzungssorgen eine altbekannte Frage beantworten - Jamie Gittens trotzt der Dortmunder Inkonstanz

© getty

Neue Verletzungssorgen stellen Nuri Sahin vor einer altbekannten Frage

Klar: Zu sagen, dass die Verletzungen das verheerende Ausmaß angenommen hätten wie vor mehreren Wochen, als man die Ersatzbank fast zur Gänze mit Spielern aus der Reservemannschaft füllen musste, wäre übertrieben. Nichtsdestotrotz sind die jetzt wieder neu dazugekommenen Sorgen um Niklas Süle und Maximilian Beier bereits genug, um das Team vor neue alte Probleme zu stellen. Vor allem in der Innenverteidigung wird sich Sahin womöglich wieder etwas einfallen lassen müssen.

Süle, der nur deshalb von Beginn an gegen die Fohlen auf dem Feld stand, weil Stammspieler Waldemar Anton selbst verletzt fehlte (Muskelfaserriss), musste nach 84 soliden Spielminuten, in denen er hinten nichts anbrennen ließ, angeschlagen und humpelnd runter. "Ich hab das Gefühl, dass wir in jedem Spiel ein bis zwei Verletzungen haben, die jetzt nicht irgendeine kleine Zerrung oder so sind", zeigte sich Sahin auf der Pressekonferenz frustriert.

Zwei der drei Wechsel, die Sahin tätigte, waren Verletzungen geschuldet: "Das ist ja auch die Geschichte dieses Jahr, dass wir fast in jedem Spiel wegen irgendeiner heftigen Verletzung wechseln müssen." Beier musste gegen Gladbach sogar noch früher raus, für ihn war nach einer Stunde aufgrund einer Knieblessur Schluss. Immerhin scheint es beim Offensivspieler besser auszusehen als bei Süle. "Wir spielen schon am Mittwoch und bei Niki sah es nicht gut aus. Das kann ich schon sagen. Bei Maxi hoffe ich, dass es nur ein kleiner Schock-Moment war", so Sahin.

Sollten Süle und Anton gegen Barcelona ausfallen, steht der junge Trainer wieder vor dSahin muss sich altbekannten Frage stellen - Gittens trotzt Dortmunder Inkonstanzer Frage, wie er aufstellen soll. Die naheliegendste Lösung für das Innenverteidiger-Problem ist wieder Emre Can, der die Rolle des Notnagels bislang nicht nur einmal bekleidet hat.

Beim wohl bislang besten Spiel der Schwarzgelben der Saison, dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig, bewies Can auch, dass diese Variante durchaus Sinn ergeben kann - auch wenn er im Spiel darauf als Innenverteidiger gegen Mainz nach nur 27 Minuten mit Rot vom Platz musste. Anhand der Einwechslung Cans für Süle gegen Gladbach, lässt sich auch ablesen, dass Sahin dem Kapitän diese Rolle weiterhin zutraut.