BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag heißt das Topspiel Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach. Die Männer von Trainer Nuri Sahin hatten letzte Woche zu Hause die Bayern am Rande einer Niederlage, mussten sich wegen dem späten Ausgleichstreffer von Musiala noch mit einem Unentschieden begnügen.

Heute aber geht es auswärts nach Gladbach, in der Ferne konnte man bis jetzt nur einen Punkt holen. Auch die Gastgeber wollen wieder punkten, letzte Woche setzte es auswärts gegen Freiburg eine 1:3-Niederlage. Um 18.30 Uhr geht es los.