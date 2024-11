Zwei Spieler kehren zurück, acht fehlen weiterhin: Personalsituation beim BVB bleibt angespannt

BVB will Auswärtsfluch beenden

Die verbliebenen Profis werden in einem letzten Kraftakt "noch mal alles abspulen", versprach Sahin - das müssen sie auch, schließlich hat der BVB bisher erst einen Auswärtspunkt in vier Spielen geholt. In Mainz soll die schwarze Serie enden, allen Sorgen zum Trotz. "Wir müssen auswärts endlich mal einen Dreier einfahren", sagte Sahin, schob aber sogleich hinterher: "Das erzähle ich vor jedem Auswärtsspiel, bisher ohne Erfolg."

Der BVB liegt sieben Punkte hinter der Tabellenspitze und kann sich keine weiteren Patzer mehr leisten. "Damit wir nach der Länderspielpause aus einer besseren Ausgangsposition kommen", betonte Sahin.