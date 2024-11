Nach Torwart-Patzer: Wolfsburg bleibt erneut ohne Sieg

© getty

Grabara leistet sich Missverständnis mit Vavro

Nach den Erfolgserlebnissen gegen Borussia Dortmund, der FCA schlug Dortmund zuletzt in der Liga (2:1) und der VfL am Dienstag im DFB-Pokal (1:0 n.V.), waren beide Teams bemüht, dort anzuknüpfen - wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. In einer müden Anfangsphase rannte Wolfsburg mit viel Ballbesitz an, während die kompakten Gäste kaum etwas zuließen.

Ein Schuss von Tiago Tomas (17.), den Augsburgs Nediljko Labrovic mit Leichtigkeit hielt, war die erste nennenswerte Aktion, ehe die Partie dann doch mehr Fahrt aufnahm. In höchster Not parierte Labrovic einen abgefälschten Versuch des aufgerückten Kilian Fischer (31.) - doch dann schlug der FCA aus dem Nichts zu. Bei einem Steilpass von Keven Schlotterbeck kam Grabara weit aus seinem Tor und kommunizierte nicht richtig mit Abwehrspieler Vavro, sodass Tietz problemlos einschob.

Auch nach der Halbzeit überließen die Augsburger den Gastgebern den Ball, doch jene taten sich unheimlich schwer in der Kreation von Torchancen. Durch die engen Reihen des FCA fanden die Wolfsburger in dieser Phase kein Durchkommen. Und ansonsten stand Labrovic im Weg. In der Schlussphase durfte allerdings Amoura aus kurzer Distanz abschließen und traf.