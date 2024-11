"Sind eine Macht zu Hause": BVB-Kapitän Emre Can glaubt an Sieg gegen den FC Bayern München

"Wir sind eine Macht zu Hause, wir brauchen uns nicht zu verstecken", sagte Can am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des BVB. Von den eigenen Stärken überzeugt, kündigte er mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) an: "Wir werden auf Sieg spielen."

Derzeit trennen den BVB und die bislang ungeschlagenen Münchner in der Tabelle zehn Punkte. Der große Rückstand nach nur elf Spieltagen ist in der Auswärtsschwäche der Dortmunder begründet. Während der BVB alle sechs Heimspiele gewann (18:6 Tore), holte er auswärts in bislang fünf Versuchen nur einen einzigen Punkt.