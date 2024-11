Ohne Punch in zähem Spiel: SC Freiburg verpasst Platz drei

Freiburg und Mainz liefern sich actionarmes Duell

Erst in der 28. Minute wurde es erstmals gefährlich in einem der beiden Strafräume. Burkardt brachte den Ball nach einer Ecke aber nicht auf das Freiburger Tor. Sechs Minuten später hatte Junior Adamu auf der Gegenseite die SC-Führung auf dem Fuß, FSV-Torwart Robin Zentner reagierte aber stark.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb Burkardt in der Kabine, Nadiem Amiri übernahm die Mainzer Kapitänsbinde. Die Begegnung war weiterhin arm an aufregenden Szenen. Kein Team wollte den ersten Fehler begehen, darunter litt das Niveau erheblich. Erst in der 59. Minute verbuchte Amiri eine Möglichkeit, SC-Keeper Noah Atubolu war zur Stelle.

In der 72. Minute versuchte es Freiburgs Trainer Julian Schuster mit mehr Wucht im Sturm und brachte den Österreicher Michael Gregoritsch. Auf Mainzer Seite musste zwei Minuten später der seit Wochen angeschlagene Amiri raus, Zentner übernahm als nächster Profi das Spielführer-Amt.