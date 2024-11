Neuer Trainer aus Österreich? Entlassung von Pellegrino Matarazzo bei TSG Hoffenheim rückt wohl näher

Pellegrino Matarazzo spielt Gerüchte runter

Matarazzo selbst spielte die Spekulationen um seine Zukunft herunter. "Was kommt, das kommt. Ich mache meinen Job so gut es geht. Das andere kann ich nicht beeinflussen", sagte er. Gleichzeitig betrieb Matarazzo, der in der Vergangenheit schon mehrfach kurz vor dem Rauswurf stand, zum wiederholten Mal Werbung in eigener Sache. Seine Mannschaft sei auf einem guten Weg und habe "viele Spiele stabil" gespielt.

"Wir sind im Pokal weiter, in der Europa League noch drin, die Entwicklung ist gut", sagte Matarazzo: "Mein Gefühl ist, dass die letzte Phase gut war."

Dieses Gefühl war trügerisch.