"Natürlich spielt da die Vergangenheit ein bisschen eine Rolle": Joshua Kimmich lässt Verbleib beim FC Bayern offen

Vielmehr kündigte er an, auch die teils heftige Kritik an seiner Person berücksichtigen zu wollen. Die Frage nach einer möglichen Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrages sei "sehr interessant und spannend", sagte der 29-Jährige im Lager der DFB-Elf in Frankfurt am Mittwoch.

"Ich bin mit dem Verein im Austausch, und das wird auch weiterhin so sein", fuhr Kimmich fort und betonte: "Wir wissen auch, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen war." Damals habe es geheißen: "Wann ist der Kimmich endlich weg?" Inzwischen sehe es "wieder anders aus. Das zeigt, wie schnell es im Fußball oft geht."

Kimmich stand vor geraumer Zeit bei den Bayern auf der Kippe. Immer wieder gab es Gerüchte, wonach der deutsche Rekordmeister bei einem entsprechend guten Angebot bereit gewesen wäre, ihn abzugeben. Inzwischen hat sich der DFB-Kapitän unter Trainer Vincent Kompany in München wieder festgespielt und als einziger Profi alle 16 Partien über die volle Distanz bestritten.