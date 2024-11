Mehr als 1,6 Milliarden Euro? Die DFL hofft durch das neue Wettbieten von Sky und DAZN auf noch höhere Einnahmen

© imago images

TV-Rechte: Was wird aus der Sportschau?

Einen Kampf könnte es auch um die Zusammenfassungen im frei empfangbaren TV geben. Einen "Bestandsschutz" für die Sportschau gibt es nicht.

Wie viele Abos die Fans am Ende brauchen und was sie dafür bezahlen müssen, steht vor dem Neustart genauso in den Sternen wie beim ersten Anlauf. Sicher ist nur, dass es die sogenannte "No-Single-Buyer-Rule" nicht mehr gibt. Theoretisch könnte also ein Interessent alle Rechte kaufen - und somit auch nur ein Abo nötig sein.