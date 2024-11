"Es ist schade": Bayer Leverkusen muss einige Partien ohne einen Starspieler auskommen

Das bestätigte Trainer Xabi Alonso am Freitag auf der Pressekonferenz. "Es ist schade, er hat in der Oberschenkelmuskulatur eine kleine Verletzung", sagte Alonso vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Nigerianer Boniface hatte sich die Verletzung in der Länderspielpause zugezogen. "Wir hoffen, er kann in diesem Jahr noch spielen. Wir müssen abwarten - aber es dauert nicht für sechs bis acht Wochen", sagte Alonso. Erster Vertreter von Boniface ist der Tscheche Patrik Schick: "Er ist immer bereit. Wir brauchen ihn nicht nur jetzt, sondern immer."

Die Werkself steht nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Pflichtspielen im Jahresendspurt unter Druck, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt bereits vor dessen Spiel beim FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) neun Zähler. Gegen Heidenheim soll der erste Ligasieg seit über einem Monat her.