"Aus meiner Sicht angemessen": Lothar Matthäus fordert 150-Millionen-Euro-Paket des FC Bayern für einen Spieler

"Musiala hat meiner Meinung nach freie Wahl. Er kann die Zahlen praktisch selbst eintragen, so wie es Franz Beckenbauer früher einmal über mich gesagt hat", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Wenn Manuel Neuer und (Robert, d. Red.) Lewandowski 25 Millionen im Jahr verdienen oder verdient haben, bin ich der Meinung, dass Musiala auch in diese Kategorie gehört."

Diese doch sehr hohe Summe sei "aus meiner Sicht angemessen", führte der 63-Jährige aus und rechnete vor: "Fünf Mal 25 Millionen plus Signing Fee (Bonus für die Vertragsunterschrift), das wären 150 Millionen. Das wäre ein guter Preis." Denn einen Nachfolger zu verpflichten, könnte noch teurer sein: "Wenn die Bayern einen Ersatz für Musiala suchen würden, müsste er zunächst einmal gehen wollen - und die Bayern müssten allein schon 150 Millionen an Ablöse für einen neuen Spieler seiner Klasse bezahlen."

Musialas Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, jüngst hatte der Nationalspieler angedeutet, eine Entscheidung über seine Zukunft wohl im Winter zu treffen. Einem Verbleib in München scheint der 21-Jährige nicht abgeneigt, die FCB-Verantwortlichen wollen ihn unbedingt langfristig an den Klub binden.