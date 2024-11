Zu "unbequem" für den FC Bayern München? Verkaufswunsch bei Leon Goretzka hat angeblich nicht nur sportliche Gründe

Leon Goretzka unter Vincent Kompany oftmals nur zweite Wahl

Bei den Bayern schaffte es Goretzka zuletzt zweimal in Folge in die Startelf, dies ist aber primär auf die dünne Personaldecke des deutschen Rekordmeisters in der Mittelfeldzentrale zurückzuführen. Aleksandar Pavlovic fällt derzeit noch wegen eines Schlüsselbeinbruchs aus, Neuzugang João Palhinha wird aufgrund eines Muskelbündelrisses an den Adduktoren wohl erst im kommenden Jahr wieder auf dem Platz stehen.

Zuvor war er vom neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany mit wenig Spielzeit bedacht worden. Nach Informationen von Sky spielt Goretzka auch in den Planungen des Belgiers keine große Rolle mehr. Trotz seines guten Auftritts gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende sollen die FCB-Verantwortlichen den Entschluss gefasst haben, ihn spätestens im Sommer 2025 zu verkaufen.

Goretzka stand in dieser Saison zehnmal für den FC Bayern München auf dem Rasen. Dabei erzielte er einen Treffer selbst, ein weiteres Tor legte er auf. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert.

Bereits am morgigen Mittwoch könnte Goretzka in der Champions League der nächste Startelfeinsatz winken. Der FC Bayern empfängt dann in der heimischen Allianz Arena den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Die Münchner brauchen dabei unbedingt einen Sieg, schließlich belegt man nach vier Spieltagen mit sechs Punkten nur Platz 17.