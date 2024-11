TV-Hammer in der Bundesliga: Sky verliert offenbar die Konferenz an DAZN

Die Fußball-Fans in Deutschland müssen sich umstellen. Die beliebte Konferenz der Fußball-Bundesliga wird in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 am Samstagnachmittag bei DAZN zu sehen sein. Das ist nach SID-Informationen ein Ergebnis des Milliardenpokers um die deutschsprachigen Medienrechte der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Zunächst hatte der Sender ntv darüber berichtet. Demnach überträgt DAZN neben der Konferenz auch die Spiele am Sonntag. Sky zeigt künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag und erhielt damit den Zuschlag für das ominöse Paket B. Bisher hatte Sky die Rechte an der Konferenz.

Die DFL sowie DAZN und Sky äußerten sich am Samstag auf SID-Anfrage nicht. Unklar ist daher noch, mit welchen Einnahmen die Klubs der Bundesliga und der 2. Liga künftig planen können. Am Montag war die Neuauflage der Medienrechte gestartet. Der Restart war als Folge des Schiedsspruchs im Streit zwischen der DFL und dem Streaminganbieter DAZN Ende September notwendig geworden.

Mitte April hatte die DFL wegen des Disputs mit DAZN, wie Sky noch bis Ende der laufenden Saison Inhaber der Liverechte, die Auktion ausgesetzt.