SV Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft am heutigen Samstag, dem 30. November, Werder Bremen auf den VfB Stuttgart. Anpfiff im Bremer Weserstadion ist um 15.30 Uhr.

Nach dem Champions-League-Debakel der Stuttgarter im serbischen Belgrad unter der Woche, steht für die Schwaben die Bundesliga wieder auf dem Programm. Bei einer Niederlage in Bremen würde die Mannschaft von Ole Werner sogar am VfB vorbeiziehen. Ob ihnen das gelingt, sehen wir am Samstag ab 15.30 Uhr. Doch wo ist das Spiel zu sehen?

SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.