"Katastrophal": Ex-Schiedsrichter Babak Rafati attackiert DFB

Als großen Kritikpunkt sieht Rafati, dass mit dem Hauptschiedsrichter und dem VAR-Assistenten möglicherweise "zwei unterschiedliche Spielphilosophien" aufeinandertreffen könnten. Das mache eine nachvollziehbare und faire Beurteilung schwer möglich.

Insgesamt fehle es beim DFB "an der Spitze an Fachkompetenz und an Qualität, sodass die Schiedsrichter richtig geschult werden."

In der Pflicht sieht Rafati deshalb auch die DFL, bei der er sich eine engere Zusammenarbeit mit dem DFB in Sachen Schiedsrichter wünscht. Die DFL müsse "viel mehr in den Hintergrund des Schiedsrichterwesens beim DFB blicken, um zu sehen, was da Sache ist. Persönliche Eitelkeiten müssen ausgeräumt werden. Zu wenige Leute schauen auf das große Ganze. Viele schauen nur auf sich selbst", so Rafati.