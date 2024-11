"Heute hin und wieder noch Albträume wegen Dortmund": Ex-BVB-Trainer gibt schonungslose Einblicke

© imago images

Ex-BVB-Trainer Bernd Krauss: "Das sagt man immer so leicht mit dem Geld"

Auch das hohe Trainergehalt mache derartige Situationen nicht einfacher, erklärte Krauss: "Das sagt man immer so leicht mit dem Geld. Aber man ist ja auch Mensch. Deshalb sagte ich ja gerade, dass ich da heute hin und wieder noch Albträume wegen Dortmund habe, so sehr beschäftigt das einen."

Krauss hat seit zwölf Jahren keinen Klub mehr trainiert. "Die Zeit in Dortmund hat meinem Image geschadet, klar", gab er zu. "Ich hätte vielleicht danach auch auf bessere Angebote warten sollen. Aber es ist so. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr so in dem Business bin."

Der Deutsch-Österreicher trainierte in seiner Karriere unter anderem Borussia Mönchengladbach, Real Sociedad, RCD Mallorca und Admira Wacker. Mit den Fohlen gewann er 1995 den DFB-Pokal.