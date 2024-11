Beide haben eine Ausstiegsklausel: FC Bayern denkt wohl über zwei Stürmer aus der Bundesliga nach

Sesko und Openda bilden bei RB Leipzig ein torgefährliches Duo

Sesko, seit 2023 in Leipzig, ist bei den Sachsen mittlerweile unangefochtene Stammkraft. In der laufenden Saison steht der slowenische Nationalspieler aktuell bei sieben Toren und drei Assists in 14 Einsätzen.

Openda hat in dieser Spielzeit bisher sechsmal getroffen. Zudem gingen vier Assists auf das Konto des belgischen Nationalspielers.