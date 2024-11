"Es wird mir eine Freude sein": Enzo Millot liebäugelt mit Transfer zu Topklub

Enzo Millot liebäugelt mit Transfer zu Topklub

Die Rede war zuletzt von einer Summe zwischen 18 bis 20 Millionen Euro. Konkrete Hinweise, welche Vereine ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung zeigen sollen, gibt es derzeit allerdings nicht.

Millot, der im Sommer 2021 für lediglich 1,75 Millionen Euro von der AS Monaco nach Stuttgart gewechselt war, ist auch in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger beim VfB. In 16 Pflichtspielen steuerte er fünf Tore und drei Vorlagen bei.

In der aktuellen Länderspielpause hätte Millot eigentlich für die U21 Frankreichs auf dem Platz gestanden. Aufgrund von Kniebeschwerden fehlt er seinem Team aber. Dennoch soll ein Einsatz in der Bundesliga am 23. November gegen den VfL Bochum nicht in Gefahr sein.