"Ein historischer Moment": Hans-Joachim Watzke vom BVB berichtet von denkwürdigem Augenblick mit Bayern-Macher Uli Hoeneß

Der langjährige BVB-Geschäftsführer Hans Joachim Watzke hat auf einen denkwürdigen Augenblick mit Bayern-Koryphäe Uli Hoeneß zurückgeblickt.

Im Interview mit Sky berichtete der 65-Jährige von einem Treffen der beiden während eines Länderspiels vor einigen Jahren. Dabei bot Hoeneß Watzke zum ersten Mal das Du an.

"Es ist schon ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht genau wie viele. Das war kein BVB-Bayern-Spiel sondern irgendein Länderspiel. Da haben wir in der Uli-Hoeneß-Lounge gesessen beim Essen und dann hat er mir das Du angeboten", so Watzke.

Die anderen anwesenden Gäste hätten daraufhin nicht schlecht gestaunt. "Jan-Christian Dreesen hat gerufen: 'Ein historischer Moment!' Dann haben wir darauf angestoßen."