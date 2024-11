"Ein bisschen mehr Erfahrung": Vincent Kompany vom FC Bayern München reagiert auf Uli Hoeneß' Meister-Versprechen

Trainer Vincent Kompany hat sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zu den Aussagen von Uli Hoeneß geäußert. Der Ehrenpräsident hatte zuvor den Fans des FC Bayern München den Gewinn der Deutschen Meisterschaft versprochen und gleichzeitig verbal gegen Dauerrivale Borussia Dortmund geschossen.

"Ich habe natürlich sehr viel Respekt vor Uli Hoeneß, er hat ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Wenn es am Ende so ist, dann schön", sagte der Belgier, angesprochen auf Hoeneß' Aussagen, im Interview mit DAZN vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Augsburg.

Für Hoeneß ist eines bereits in Stein gemeißelt: Der FC Bayern wird am Ende der Saison die Meisterschale in die Höhe stemmen. "Was ich zusagen kann, ist die Deutsche Meisterschaft. Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer", zeigte sich der 72-Jährige bei einem Podiumsgespräch der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft am Donnerstag zuversichtlich, was die Chancen der Münchner betrifft.