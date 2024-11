Die Rede ist von einem Ultimatum: Star vom FC Bayern soll finales Vertragsangebot in der Kabine ausgeplaudert haben

FC Bayern: Vincent Kompany ist zufrieden mit Alphonso Davies

Der deutsche Rekordmeister setzt jedoch offenbar alles daran, Davies zu halten. Vor allem Trainer Vincent Kompany ist von dessen Fähigkeiten überzeugt.

"Ich sage nichts zum Vertraglichen, bei mir geht‘s um das Sportliche. Wenn er spielt, heißt das, dass er das verdient. Er hat das verdient mit seiner Leistung", sagte der FCB-Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz zu der Thematik und betonte: "Was er zeigt und wie er es macht – auf diesem Niveau muss er bleiben. Ich bespreche mit Phonzie auch ganz offen, wie er es besser machen kann, und wie er dieses Niveau behalten kann. Wenn ich einen Spieler spielen lasse, gibt es einen Grund. Alles andere ist eine Sache für den Verein."

Sportdirektor Christoph Freund ergänzte: "Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt einfach positiv, wenn ich Phonzie jetzt sehe jeden Tag – wie er herkommt, wie er spielt, was für einen Spaß er hat, zu trainieren und zu spielen. Dieses System, wie wir gerade Fußball spielen, kommt ihm extrem entgegen. Er fühlt sich extrem wohl. Er fühlt sich wohl in München und spielt auf einem richtig hohen Level zurzeit. Das ist ganz wichtig für die Mannschaft, er macht viele Minuten. Das ist das stärkste Argument. Phonzie will Fußball spielen, will Spaß auf dem Platz haben, will Erfolg haben. Darum passt es aktuell sehr gut zusammen und wir hoffen natürlich, dass das länger der Fall ist."

Am Samstag, wenn die Bayern bei St. Pauli in Hamburg gastieren, wird Davies erneut in der Startelf erwartet. Bislang kam er in 15 Pflichtspielen nur einmal unter Kompany nicht zum Einsatz.