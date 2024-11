"Wieder ein Vorfall, der mir nicht gefallen hat": Zum ersten Mal schmeißt ein Bundesligist einen Profi zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen raus

© getty

Trennt sich der VfL Bochum vorzeitig von Aliou Baldé?

Sofort griff der FC Lausanne-Sport zu und kaufte Baldé im Januar 2023. In der Schweiz hielt er seine gute Form und kam auf elf Torbeteiligungen (sieben Treffer, vier Vorlagen) in 20 Pflichtspielen. Und da sowohl Lausanne, als auch Nizza zum Kosmos des von Manchester United bekannten Chemiekonzerns Ineos gehören, tauschte Baldé bereits sechs Monate später erneut das Trikot.

Bis 2028 steht Baldé an der Cote d'Azur noch unter Vertrag. Als "bereit für die Ligue 1" hatte ihn Nizzas Sportchef Florent Ghisolfi bezeichnet, Baldé sei "vor dem Tor sehr gut". Seit er dort jedoch unterschrieb, geht es für ihn bergab.

In seiner ersten Saison stellte ihn der damalige Trainer Francesco Farioli kein einziges Mal in die Anfangsformation, am Ende standen lediglich neun Kurzeinsätze über durchschnittlich elf Spielminuten zu Buche. Das Debüt als A-Nationalspieler für Guinea im vergangenen Juni sowie das Highlight Olympia, wo Baldé in allen drei Partien 90 Minuten lang auf dem Platz stand, sollten der Rückenwind sein, um in Bochum schnell zur Verstärkung zu werden.

Stattdessen steht der mittlerweile fünfmalige Nationalspieler vor dem vorzeitigen Aus nach nicht einmal sechs Monaten. Angesichts der beiden Vorfälle unter Hecking haben sich die Chancen drastisch erhöht, dass die Bochumer die Leihe im Wintertransferfenster vorzeitig beenden. Denn dass das aktuelle Enfant terrible der Bundesliga dem Tabellenletzten noch einmal bedeutsam weiterhelfen wird, daran glaubt wohl selbst der erfahrene Trainer nicht mehr.