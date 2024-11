BVB vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte die Startelf von Borussia Dortmund und FCB aussehen

BVB:

BVB-Coach Nuri Sahin muss weiterhin auf Karim Adeyemi (Muskelverletzung im Oberschenkel) verzichten. Außerdem fehlt Emre Can nach wie vor wegen einer Rotsperre. Ungewiss ist der Einsatz von Julian Brandt, der beim Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb verletzt raus musste. "Wir hoffen, dass es nur eine Zerrung ist" sagte Sahin auf der Pressekonferenz nach dem 3:0 Erfolg in Zagreb.

Ein Update gab es auf der PK am Freitag nicht wirklich. "Die Diagnose wird erst im Laufe des Tages bekannt gegeben". Niklas Süle hingegen ist wieder einsatzbereit und mit von der Partie - der ehemalige Bayern-Akteur steht voraussichtlich aber nicht in der Startelf. Top-Stürmer Serhou Guirassy ist wieder fit und drängt in die erste Elf. Donyell Malen wäre ein Kandidat für die offensive Außenbahn, dann würde Maximilian Beier wohl auf der Bank Platz nehmen müssen.

BVB: Kobel - Ryerson, Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini - F. Nmecha, Sabitzer, Groß - Beier, Gittens - Guirassy

Trainer: Nuri Sahin

Reservebank: A. Meyer, Kabar, Süle, Yan Couto, Azhil, Brandt, Campbell, Reyna, Duranville, Malen

FC Bayern:

Beim FC Bayern München fallen Hiroki Ito (Aufbau nach Mittelfußbruch), Joao Palhinha (Muskelbündelriss), Aleksandar Pavlovic (Aufbau nach Schlüsselbeinbruch) und Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) weiterhin verletzt aus. Sven Ulreich fehlt erneut aus persönlichen Gründen.

Ansonsten sind "alle Spieler, die auch in Paris zur Verfügung standen" mit dabei, gab Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitagmorgen preis. Rechts hinten dürfte Konrad Laimer nach starker Partie gegen Paris Saint-Germain weiter die Nase vorn haben. Raphael Guerreiro und Sacha Boey sind hier die Alternativen. Michel Olise könnte für den nicht wirklich überzeugenden Leroy Sané in die Startelf rücken. Serge Gnabry scheint aktuell das Nachsehen gegen Kingsley Coman zu haben. Mit Mathys Tel, Thomas Müller oder Eric Dier haben die Bayern noch namhafte Spieler auf der Bank.