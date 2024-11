BVB und Nuri Sahin "schaden der Liga": Ehemaliger Bayern-Profi fällt vernichtendes Urteil über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund spielt unter Trainer Nuri Sahin eine bislang äußerst durchwachsene Saison 2024/25. Im DFB-Pokal ist man bereits ausgeschieden, in der Bundesliga läuft es ähnlich schlecht. Einzig in der Champions League steht man gut da. Für den ehemaligen Bayern-Profi Thomas Strunz ist das eindeutig zu wenig.

"Ich sehe aktuell nicht, wofür Borussia Dortmund steht", zeigte sich der Europameister von 1996 in der "ran Bundesliga Webshow" von den Leistungen der Schwarzgelben enttäuscht. "Ich hoffe, dass Nuri Sahin diese Identifikation wieder hinbekommt", so Strunz. Denn seiner Meinung nach brauche man in der Bundesliga und international unbedingt "ein starkes Borussia Dortmund." Sollte sich der BVB nicht fangen können, würde darunter das Image leiden - nicht nur das des BVB. "Es schadet der Liga, Dortmund so zu sehen",