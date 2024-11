BVB trennt sich von Chefscout wegen "unterschiedlicher Vorstellungen"

Graf an Transfers von Sancho und Yan Couto entscheidend beteiligt

Der 35 Jahre alte Graf war unter anderem an den Transfers von Jadon Sancho und Yan Couto entscheidend beteiligt. Sancho wurde in der Winterpause der vergangenen Saison von Manchester United für den zweiten Saisonteil ausgeliehen und spielte eine ordentliche Rolle beim BVB, ehe es für ihn zu den Red Devils zurückging.

Den Brasilianer Yan Couto holten die Dortmunder ebenfalls zunächst per Leihe im Sommer von Manchester City. Angeblich greift die Kaufpflicht für den 22-jährigen Brasilianer nun schon, sodass er im kommenden Sommer fest zur Borussia geholt wird.

Bislang überzeugte Couto jedoch - genau wie die gesamte Mannschaft - in dieser Saison nur in wenigen Spielen. Auswärts leisteten sich die Dortmunder zuletzt sechs Niederlagen in Folge, sodass das Team des neuen Trainers Nuri Sahin aktuell den eigenen Ansprüchen noch hinterherläuft.