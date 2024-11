BVB, News und Gerüchte - "Diese Trainer werden schnell ausgewechselt": Dieter Hecking kritisiert Umgang mit Nuri Sahin

© getty

BVB, News: Dieter Hecking stellt sich schützend vor Nuri Sahin

VfL Bochums Dieter Hecking hat dem zuletzt in der Kritik stehenden BVB-Trainer Nuri Sahin den Rücken gestärkt. "Ich glaube, dass Nuri ein richtig guter Trainer ist und noch werden wird", sagte Hecking in der Sport1-Doppelpass-Sendung am Sonntag.

"Ich glaube, dass es heutzutage immer sehr, sehr schnell geht, dass man jungen Trainern - jetzt unabhängig von Nuri Sahin - zutraut, in der Bundesliga zu arbeiten. Dann bekommen sie die Chance und es läuft nicht. Dann ist Druck auf dem Kessel und diese Trainer werden meistens relativ schnell ausgewechselt", kritisiert der 60-Jährige den Umgang mit jungen Trainern und fügte hinzu: "Das war bei mir anders. Ich durfte Fehler machen." Was Hecking ebenfalls nicht gefällt, ist dass junge Trainer nach einer schnellen Entlassung "oftmals nicht die zweite Anstellung" kriegen.

Der von Verletzungen geplagte BVB spielt unter Sahin bislang eine durchwachsene Saison. Im DFB-Pokal ist man frühzeitig ausgeschieden, zudem gibt es haufenweise Probleme in der Bundesliga. Aktuell liegen die Schwarzgelben nur auf Rang sieben. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt bereits zehn Zähler.