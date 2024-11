Bayer Leverkusen vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am 11. Spieltag empfängt Bayer Leverkusen am heutigen Samstag, dem 23. November, den 1. FC Heidenheim. Anpfiff in der BayArena in Leverkusen ist um 15.30 Uhr.

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die im letzten Jahr mit sehr starken Leistungen für Furore gesorgt haben. In dieser Saison könnten sowohl die Werkself, als auch die Truppe von Frank Schmidt Punkte ganz gut gebrauchen. Leverkusen möchte den Anschluss an die Spitze verkürzen, während sich Heidenheim im Tabellenkeller Luft verschaffen will.

Verzaubern Florian Wirtz und Leverkusen die Heidenheimer, oder gelingen Paul Wanner und Heidenheim die kleine Sensation?

Die Antwort und wo Ihr das spannende Spiel sehen könnt, verrät Euch SPOX.