Als Ersatz für Benjamin Sesko? RB Leipzig beschäftigt sich wohl mit einstigem Top-Torjäger der Bundesliga

Bundesligist RB Leipzig beschäftigt sich angeblich mit einem Transfer von Randal Kolo Muani. Der einstige Stürmer von Eintracht Frankfurt kommt beim französischen Meister Paris Saint-Germain nun selten zum Einsatz.

Angesichts der überschaubaren Leistungen des Franzosen kann sich Paris offenbar vorstellen, Kolo Muani im Winter auf dem Transfermarkt zu platzieren - und dies dem Vernehmen nach für die Hälfte der Ablösesumme, die die SGE im vergangenen Sommer für ihn erhielt. Damals überwies PSG satte 95 Millionen Euro an die Hessen.

Sky-Journalist Sacha Tavolieri will erfahren haben, dass Leipzig die Situation um den Angreifer genau beobachtet. Kolo Muani ist demnach ein Kandidat für den Fall, dass Benjamin Sesko den Sachsen den Rücken kehrt. Da Kolo Muani allerdings zehn Millionen Euro Jahresgehalt bezieht, sei zunächst nur eine Leihe mit Kaufoption realistisch.

Kolo Muani kommt in dieser Saison nur auf einen Einsatz über 90 Minuten. Zuletzt saß der der 25-Jährige in drei von vier Ligapartien über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Insgesamt steht er für Paris bei 52 Pflichtspielen, in dene ihm elf Treffer und sechs Vorlagen gelangen.