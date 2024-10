"Wenn es so kommt, dann werden die Tränen rollen": Alexandra Popp erwartet emotionalen Abschied

DFB-Team: Bundestrainer Christian Wück hat noch einen Wunsch an Alexandra Popp

Auch Christian Wück freut sich nach dem 4:3 (3:2) am Freitag ohne Popp in Wembley gegen England auf das "Abschiedsgeschenk" für eine so verdiente Nationalspielerin. "Ich hoffe, dass sie in ihren Minuten für ein Tor gut ist", sagte der neue Bundestrainer verschmitzt lächelnd, als er am Sonntag neben Popp auf der Pressekonferenz saß. Vor der Partie werden zudem Merle Frohms und Marina Hegering verabschiedet.

Personell ließ Wück sich sonst nur auf der Torwartposition in die Karten schauen. Stina Johannes von Eintracht Frankfurt soll ihr zweites Länderspiel bestreiten und beginnt anstelle von Ann-Katrin Berger (Gotham FC). Sein Team solle gegen die Matildas "nahtlos" anknüpfen an den Sieg in England bei seinem Debüt, "mit der gleichen Energie und den gleichen Tugenden", auch wenn es aus taktischer Sicht ein "komplett anderes Spiel" werde.