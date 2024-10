"Riesiger Schritt für uns": Eintracht Frankfurt fühlt sich bereit für Bundesliga-Gipfel gegen FC Bayern

Markus Krösche musste kurz grinsen. "Das wird nochmal eine andere Hausnummer, eine ganz andere Kategorie", sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt beim Blick voraus auf den Bundesliga-Kracher gegen Bayern München: "Da müssen wir bei 100 Prozent sein."

Das waren die Hessen bei der Generalprobe am Donnerstagabend. Der Bundesliga-Zweite präsentierte sich eiskalt im Istanbuler Hexenkessel und gewann in der Europa League 3:1 (2:0) bei Besiktas. Durch den Erfolg beim 21-maligen türkischen Meister geht die Eintracht mit Rückenwind in das Duell am Sonntag mit dem Spitzenreiter (17.30 Uhr/DAZN).

"Das war die schwierigste Aufgabe bis jetzt in dieser Saison. Das haben die Jungs gut gemacht. Es war eine reife Leistung", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller bei RTL: "Und wir hatten einen guten Torhüter. Er hat das Vertrauen zurückgezahlt."