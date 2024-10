Wegen eines "kleinen Deals" im Sommer: Eintracht Frankfurts Omar Marmoush stellt auch Harry Kane in den Schatten

Omar Marmoush: Sogar Harry Kane hinter sich gelassen

Der Trainer, das wurde spätestens nach der zweiten Marmoush-Gala innerhalb einer Woche klar, hat eine ganz besondere Verbindung zu seinem Stürmer. Ein "sehr gutes und besonderes Verhältnis" beschrieb Toppmöller, im Sommer war er einer derjenigen, die Marmoushs Verbleib bei der Eintracht erwirkt hatten.

"Ich habe ihm gesagt, dass ihm ein zweites Jahr bei uns gut tun würde, dass er gerade auf dem Weg nach oben und dass der Weg noch nicht zu Ende ist", erklärte Toppmöller.

Der 25 Jahre alte Marmoush musste gegen hoch überlegene Bayern schon wieder als Frankfurter Lebensversicherung aushelfen. Zwei Tore erzielte der Ägypter, die zwischenzeitliche Führung durch Hugo Ekitiké, die Frankfurt gar vom großen Coup träumen ließ, bereitete er vor. Schon vor einer Woche war Marmoush beim Auswärtsspiel in Kiel (4:2) an allen vier Toren beteiligt gewesen.

Mit inzwischen acht Treffern (dazu vier Assists) lässt er sogar Bayern-Torjäger Harry Kane (fünf Tore) hinter sich. Dem Engländer stahl der SGE-Angreifer am Sonntag mächtig die Show. Spielt der beste Stürmer der Liga also in der Mainmetropole?