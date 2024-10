Deutschlands Top-Schiedsrichter gehen am Stock - DFB weist Kritik entschieden zurück

© getty

Ittrich: "Wir haben nie ein Heimspiel"

Ittrich, der sich neben seinen Schiedsrichter-Einsätzen als TV-Experte verdingt, verweist bei den Anstrengungen auch auf die viele Reiserei.

"Im Gegensatz zu den Profis haben wir nie ein Heimspiel", sagte er. Zudem trainiere man als Schiedsrichter nicht mit einer Mannschaft. "Für den Fall, dass mir etwas passiert, muss ich mir ein Netzwerk aufbauen, muss mir einen Arzt und einen Physio organisieren. Und der Physio wartet ja nicht auf meinen Anruf, dass ich mich verletzt habe", meint Ittrich, der seit 2003 als DFB-Schiedsrichter aktiv ist und bislang 83 Bundesligaspiele leitete.

Der DFB betont seinerseits, einen ärztlichen Hauptansprechpartner in Lüdenscheid zu haben sowie "genügend Physiotherapeuten und Trainer, die jeder unserer Schiedsrichter konsultieren und mit denen er den Weg zurück intensiv besprechen kann". Dass "wir weiter am Ausbau unseres Netzwerks arbeiten, versteht sich von selbst - zum Wohle und zur schnellen Regeneration der Aktiven", sagt Kircher.

Was die Schiedsrichter "allerdings neben den Spielaufträgen noch an Belastung auf sich nehmen", so Kircher abschließend, "liegt in der Eigenverantwortung der Schiedsrichter selbst".