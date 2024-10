"Warum hat Dortmund Haaland von ihnen gekauft?": Jamie Carragher knöpft sich wegen Kritik an Jürgen Klopp Fans des BVB vor

Jamie Carragher, Klub-Legende beim englischen Traditionsverein FC Liverpool, hat die Fans des BVB für ihren Umgang mit Trainer Jürgen Klopp nach der Bekanntgabe von dessen Wechsel zu Red Bull kritisiert.

Die Anhänger des BVB pflegen seit jeher eine tiefe Abneigung gegenüber den von Red Bull alimentierten Vereinen und bringen gerade in Aufeinandertreffen mit RB Leipzig in der Bundesliga ihren Unmut mit zahlreichen Prostest-Plakaten regelmäßig zum Ausdruck. Dass der in Dortmund verehrte ehemalige Meistertrainer Klopp ab Januar für Red Bull arbeitet, sorgte dort - aber auch an anderen Standorten - für reichlich Verwunderung und massig Kritik.

Carragher sagte über Klopps Wechsel bei CBS Sports: "Wir sind alle Heuchler, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben alle eine Meinung zu bestimmten Dingen. Wenn man uns genug Geld bietet, würden wir es wahrscheinlich trotzdem tun. Genau das ist passiert."

Der ehemalige Abwehrspieler führte aus: "Er ist nicht der Manager von Red Bull. Er beaufsichtigt etwas. Und er spricht wahrscheinlich mit Leuten, geht zu ein paar Meetings und bekommt wahrscheinlich eine Menge Geld." Carragher folgerte: "Im Prinzip wird er dafür bezahlt, dass er Jürgen Klopp ist."

Carragher stellte dann eine direkte Frage an die Fans von Klopps ehemaligen deutschen Klubs Borussia Dortmund und Mainz 05: "Eine Sache, die ich diese Fans fragen würde: Wenn sie so gegen Red Bull und deren Vereine sind - warum hat Dortmund Erling Haaland von ihnen gekauft? Warum haben sie Karim Adeyemi geholt, der jetzt dort ist? Wenn man so sehr gegen alles ist, was das Red-Bull-Modell ausmacht, sollte man keine Spieler kaufen und an sie verkaufen. Aber am Ende haben sie den besten Spieler der Welt bekommen und ihn an Manchester City verkauft. Das war in Ordnung."